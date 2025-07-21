'Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri yarışmacıyı yanılttı! İkinci soruda elendi

ATV’nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada başarılı performansların yanı sıra dikkat çeken bir elenme de yaşandı. Yarışmaya katılan Melike Balto Öz, ikinci soruda seyirci jokerini kullandı ancak sonuç beklediği gibi olmadı.

HEYECANA YENİK DÜŞTÜ

İlk soruyu doğru yanıtlayan Melike Balto Öz, baraj sorusu olan ikinci soruda heyecana kapıldı. Soruda, “Beş kişinin katıldığı bir koşu yarışında ikinci sırada koşan kişiyi geçen kaçıncı sıraya yerleşmiş olur?” sorusu yöneltildi.

SEYİRCİ DE YANILDI

Heyecanlanan yarışmacı, seyirci jokerine başvurdu. Seyircilerin yüzde 44’ü “D - Birinci” şıkkını işaretledi. Yarışmacı da seyirciye güvenerek bu yanıtı verdi ancak cevap yanlıştı. Sorunun doğru yanıtı “B - İkinci” idi. Çünkü ikinciyi geçen kişi onun yerine geçer, yani ikinci olur.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Cevabın yanlış olduğunu öğrenen Melike Balto Öz büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadı. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca, doğru cevabı detaylarıyla anlatarak hem yarışmacıyı hem de ekran başındakileri bilgilendirdi. Ancak elenmenin üzüntüsü yarışmacının yüzüne yansıdı.