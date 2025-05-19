Kim Milyoner Olmak İster'e 'Atatürk' sorusu damga vurdu: Yanlış cevap verdi, yarışmaya veda etti!

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yarışmacının yanlış yanıt verdiği ‘Atatürk’ sorusu gündem oldu.

Yarışmacıya ‘Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Kemal’ adını veren matematik öğretmeninin adı hangisidir?’ sorusu yönetildi.

YANLIŞ CEVAP ŞOKE ETTİ

Yarışmacı, soruya ‘Kemal’ yanıtını verdi ancak cevap yanlış çıktı.

Sorunun şıklarında Mehmet, Kemal, Ali Rıza ve Mustafa isimleri yer aldı. Çok sayıda joker hakkı bulunmasına rağmen kullanmayan yarışmacı soruya ‘Kemal’ yanıtını verdiği an hayatının şokunu yaşadı.





Sorunun doğru cevabı ‘Mustafa’ çıktı. Yarışmacının soruyu yanlış bilmesinin ardından stüdyoya da hayrete düştü.

Oktay Kaynarca, doğru cevabı şu sözlerle açıkladı:

"Öğretmeni diyor ki: ‘İkimizin de adı Mustafa. Seninki Mustafa Kemal olsun.’





'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Yanlış cevap sonrası yarışmacı ise ‘Çok üzüldüm böyle bir soruda elendiğim için. Bir sürü de jokerim vardı. Hiç stres yönetimi yapamadım’ dedi.

TEPKİ TOPLADI

Soruyu çok sayıda kişinin yanlış bildiği ortaya çıkarken, sosyal medyada yarışmacıya ‘Bu yarışma bence Türkiye'nin yıllar içerisinde geçirdiği dönüşümün en büyük yansımasıdır’, ‘Ben de bilmiyorum’, ‘Mustafaydı, bunu ilkokul 5'te öğretmişlerdi’, ‘Çok büyük bir kayıp’ gibi yorumlar yapıldı.

Yarışmacı yanlış cevap sonrası 5 bin liralık ödül ile yarışmaya veda etti.