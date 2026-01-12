'Kim Milyoner Olmak İster'e Messi sorusu damga vurdu!

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde nadir görülen dramatik anlara sahne oldu. Instagram rekorlarına ilişkin sorulan 500 bin TL değerindeki soru, yarışmacının yanlış tercihiyle büyük bir maddi kayba dönüştü.

Heyecanın zirveye çıktığı anlarda yarışmacıya, sosyal medya platformu Instagram’da en çok beğeni alan fotoğrafa ilişkin şu soru yöneltildi:

“Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram’a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?”

Yarışmacıya sunulan şıklar ise şöyleydi:

A: Lionel Messi

B: Kylie Jenner

C: Cristiano Ronaldo

D: Yumurta



Seçenekleri değerlendiren yarışmacı, bir dönem rekoru elinde bulunduran “Yumurta” şıkkını tercih etti. Ancak doğru cevap, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi oldu.





Yanlış yanıtın ardından yarışmacı, 500 bin TL’lik büyük ödülü kaybederek yarışmadan yalnızca baraj ödülü olan 50 bin TL ile ayrıldı.

Instagram tarihinin en çok beğeni alan fotoğrafı, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın ardından paylaşılmıştı. Lionel Messi’nin Katar’da Dünya Kupası’nı kaldırdığı anı ölümsüzleştiren bu kare, yaklaşık 75 milyon beğeniye ulaşarak sosyal medya tarihine geçmişti.