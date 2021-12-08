Kim Milyoner Olmak İster’le ilgili dikkat çeken gerçek
Kim Milyoner Olmak İster yarışma sorularının hazırlık süreciyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Atv'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma sorularının, kimler tarafından hazırlandığı yıllardır merak ediliyor.
Bu soruları üreten ekibin kim olduğu ise sır gibi saklanıyor. Yarışmanın sorularını hazırlayan ekip ise kimliklerini büyük bir dikkatle gizliyor.
Medya Radar'ın haberine göre, soru ekibinin içinde yer alan kişilerin birbirlerini tanımaması için kod sistemi kullanılıyor.
Kod sistemiyle soru hazırlayan editörler, birbirlerinin isimlerini ve yüzlerini görmeden, soruları yayına hazır hale getiriyorlar.
Yarışmanın soruları, adeta bir kozmik oda ciddiyetiyle korunuyor.
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