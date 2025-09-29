Kiracısıyla mahkemelik olmuştu! Hülya Avşar davayı kazandı: Evin kira fiyatı değişti

Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere'deki dairesine 25 bin TL kira ödeyen kiracı, artış talebini kabul edilmeyince süreç mahkemeye taşındı.

Arabuluculuk görüşmelerinden sonuç çıkmayınca İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi devreye girdi. Davayı kazanan Hülya Avşar'ın alacağı kira ücreti de değişti.

Avşar'ın Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki dairesinde B.Ş. 25 bin TL bedelle kirada oturuyordu. Avşar kirayı iki katına çıkarmak isteyince B.Ş. itiraz etti. Taraflar arasında arabuluculuk çalışmaları da sonuç vermeyince Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Avşar dilekçesinde, kiracısının 2019 yılında 6 bin lira bedelle oturmaya başladığını şu an düşük bir bedel ödediğini belirtti.

YENİ KİRA BEDELİ BELLİ OLDU

Mahkeme, bilirkişi raporunu da dikkate alarak yeni rakamı belirledi. B.Ş.'nin, ev sahibi Hülya Avşar'a artık 45 bin TL kira ödemesine karar verildi.