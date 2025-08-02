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Kırmızı listede yer alan 'Arap tavşanı' Tunceli'de görüntülendi

Kırmızı listede yer alan 'Arap tavşanı' Tunceli'de görüntülendi

2.08.2025 09:40:00
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İHA
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Kırmızı listede yer alan 'Arap tavşanı' Tunceli'de görüntülendi

Tunceli’de, IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Tavşan daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.

Tunceli’de, aracıyla seyahat halinde olan Sinan Ercan, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Arap tavşanını bir süre görüntüleyen Ercan, hayvanı daha sonra yeniden doğal ortamına bıraktı.

"O ÖZEL TÜRÜ GÖRDÜKLERİ İÇİN MUTLU OLDULAR"

Ailesiyle seyir halindeyken birkaç Arap tavşanına denk geldiklerini dile getiren Ercan, "Görüntülediğim tavşan, yolun ortasında durdu ve hareket etmedi. Ben de başka araçlar ezmesin diye araçtan inerek onu hem görüntüledim hem de yoldan alarak doğal ortamına bıraktım. O anlara çocuklarım da tanıklık etti ve bu özel türü gördükleri için mutlu oldular" dedi.

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