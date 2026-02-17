Kış depresyonu sadece ruhu değil, kalbi ve bağışıklığı da vuruyor: Uzmanından kritik uyarılar...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Civil Arslan, mevsim geçişlerinin ve azalan güneş ışığının insan psikolojisi üzerindeki tahribatına dikkat çekti. Bilimsel adı "Mevsimsel Affektif Bozukluk" olan kış depresyonunun, biyolojik ritmimizdeki kaymalardan kaynaklandığını belirten Arslan, hayati uyarılarda bulundu.

SEROTONİN DÜŞÜYOR, MELATONİN ARTIYOR

Güneş ışığının azalmasının doğrudan mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin miktarını düşürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Biyolojik iç saatimiz mevsim değişimiyle kayabiliyor. Serotonin düşerken, melatonin miktarındaki artış gün içinde uykulu hissetmeye, uyku süresinin uzamasına ve kronik yorgunluğa neden oluyor. Bu durum depresif belirtileri beraberinde getiriyor."

SADECE RUHU DEĞİL, BEDENİ DE HASTA EDİYOR

Depresyonun yalnızca bir "moral bozukluğu" olmadığını vurgulayan Arslan, hastalığın fiziksel sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerine değindi. Depresyonun bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Arslan, diyabet, kalp hastalıkları ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkların kontrolünün bu süreçte zorlaştığını kaydetti. En riskli durumun ise "dayanılmaz psikolojik acı" ile ortaya çıkan intihar düşüncesi olduğunu hatırlatarak, durumun ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

KIŞ DEPRESYONUNDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Prof. Dr. Filiz Civil Arslan, mevsimsel etkileri en aza indirmek için şu pratik yöntemleri önerdi:

Gün Işığından Yararlanın: Evinizi ve çalışma ortamınızı daha iyi aydınlatın. Gün içinde mutlaka dışarıda vakit geçirin.

Beslenmeye Dikkat: Karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklere karşı artan aşırı isteği dengeleyin, protein ve vitamin odaklı beslenin.

Düzenli Egzersiz: Hareket etmek, serotonin seviyesini doğal yollarla artırır.

Uzmana Başvurun: Hüzün, yorgunluk ve uyku artışı belirgin hale geldiyse mutlaka bir psikiyatriste danışın.