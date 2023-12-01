Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor? Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda? Kış lastiği takmamanın cezası nedir?
Araçların yerle temas eden tek noktaları lastikler, güvenlik açısından büyük öneme sahiptir ve mevsim koşullarına uygun lastik kullanımı hayati önem taşıyor. Bu sebeple her yıl zorunlu kış lastiği dönemi belirleniyor. Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor? Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda? Kış lastiği takmamanın cezası nedir?
Karayollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması için en önemli tedbirlerden biri olan kış lastiği uygulaması, kış aylarında sürücüler ve yolcular için emniyetli yolculuk sağlıyor. Kış lastiklerinin yola tutunma ve yolu kavrama gücü sayesinde çok sayıda kazanın önüne geçilebiliyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan taşıtlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2023'e kadar devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme!
- Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu!
- Merkez Konseyi görevden alındı