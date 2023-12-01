Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor? Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda? Kış lastiği takmamanın cezası nedir?

Yayınlanma: 01.12.2023 - 16:03

Güncelleme: 01.12.2023 - 16:03

Karayollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması için en önemli tedbirlerden biri olan kış lastiği uygulaması, kış aylarında sürücüler ve yolcular için emniyetli yolculuk sağlıyor. Kış lastiklerinin yola tutunma ve yolu kavrama gücü sayesinde çok sayıda kazanın önüne geçilebiliyor.



KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan taşıtlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2023'e kadar devam edecek.