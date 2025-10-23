Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl sonbaharda saatlerin 1 saat geri alınmasıyla uygulanıyor. Peki, Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Türkiye'de saatler 1 saat geri alınacak mı?

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa ülkeleri, 26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece saat 04.00’te saatlerini 1 saat geri alacak. Türkiye, 2016 yılından itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Yani artık saatler geri alınmıyor ve yıl boyunca GMT+3 zaman dilimi kullanılıyor.

TÜRKİYE'DE SAATLER NİYE GERİ ALINMIYOR?

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, “gün ışığından daha fazla yararlanmak” amacıyla tüm yurtta yıl boyu yaz saati (GMT+3) uygulanıyor. Bu nedenle, 2025 yılında da Türkiye'de saatler geri alınmayacak, kış saati uygulamasına geçilmeyecek.