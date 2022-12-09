Kışın saksı çiçekleri bakımı nasıl yapılır? İşte soğuk havalarda yapılması gerekenler
Çiçekçi Ahmet Köylü, kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havada çiçeklere nasıl bakılması gerektiğini anlattı.
Eskişehir’de 25 yıldır çiçekçilik yapan Ahmet Köylü, kışın çiçek bakımında dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.
"MEKAN SICAKLIĞINA DİKKAT EDİLMELİ"
Kışın iç mekân çiçekleri için belli bakımlar olduğunu belirten Köylü, “Mekân sıcaklığına dikkat edilmelidir. Mesela ev sıcaklığı 27-28 derece olmalıdır. Çiçeklere 10-15 günde bir su verilmelidir. Yaz aylarında her hafta su veriliyor ancak kışın havalar daha soğuk olduğu için su olayına dikkat edilmelidir. Sıcaktan ve soğuktan etkilenen çiçekler var. Bunların cinsleriyle ilgili bilgi alınması gerekiyor” dedi.
"TOPRAK DEĞİŞİMİ OLMAZ"
Kışın çiçeklerde toprak değişimi yapılmaması gerektiğinden de bahseden Ahmet Köylü, “Kışın toprak değişimi olmaz. Toprak değişimi, bahara doğru yapılır. Zaten çiçekli bitkilerin toprakları, üzerinde çiçek varken değişmez, çiçekleri geçtikten sonra değiştirilir. İnsanlar evde hangi şartlarda rahat ediyorlarsa aynısı çiçekler için de geçerlidir” şeklinde konuştu.
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