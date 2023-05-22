Kısır yaparken aklınızda bulunsun! 1 çorba kaşığı ekleyince lezzeti katlanıyor

Yayınlanma: 22.05.2023 - 23:44

Güncelleme: 22.05.2023 - 23:44

Kısır, Türk mutfağına özgü bir salata türüdür. Genellikle bulgur, maydanoz, domates, soğan, yeşil soğan, limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağı gibi malzemelerle yapılmaktadır.

Bulgur, kısırın ana malzemesidir ve protein, lif ve vitaminler açısından zengindir. Kısır, genellikle mezeler arasında servis edilir veya ana yemek olarak da tüketilebilir. Ayrıca, özellikle yaz aylarında popüler bir piknik yemeği olarak da bilinir. Kısırın lezzetini artırmak için, baharatlar ve farklı sebzeler de kullanılabilir.



KISIRA LEZZET KATAN TÜYO

Kısır yaptıktan sorna mutlaka 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin ve kısırı yavaşça karıştırın. Elma sirkesi sayesinde kısırınız çok daha lezzetli olacaktır.

KISIR TARİFİ NASILDIR?

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Kısır tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif:

Malzemeler

2 su bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı su

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 demet maydanoz

5 dal taze soğan

1 demet taze nane

4 yemek kaşığı nar ekşisi

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı pul biber

2 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kimyon





KISIR TARİFİ

İlk olarak ince köftelik bulguru bir kaba koyun, üzerine ılık su ekleyin ve üzerini kapatın. Bulgurun yumuşaması için 10 dakika kenarda bekletin.

O esnada zeytinyağını ısıtıp üzerine ince doğranmış kuru soğanı ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırarak 5 dakika kavurun.

Domates ve biber salçasını da karışıma ilave ettikten sonra 5 dakika daha kavurun.

Yumuşamış bulguru tencereye aktarın ve birkaç dakika pişirin. Bulguru ocaktan aldığınızda üzerine nar ekşisini ilave edip karıştırın.

Başka bir kapta taze soğanları ve maydanozu ince ince kıyıp, sıcak bulgurun üzerine ekleyin. Tuzu ve diğer baharatları ekleyip iyice karıştırın. Naneyi de ince ince kıyıp kısırın üzerine serpin. Şimdiden afiyet olsun.