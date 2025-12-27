Kıskanmak dizisine yeni isim: Güz Bozkurt kadroya katılıyor

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Kıskanmak” dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta diziye Cumhuriyet savcısı rolüyle usta oyuncu Bülent İnal katılmıştı. Hikâyede yeni bir gelişme daha yaşanırken, bu kez İnal’ın dizideki kızı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.





Bülent İnal’ın kızını canlandıracak isim olarak Güz Bozkurt ile anlaşma sağlandı. Genç oyuncu dizide “Leyla” karakterine hayat verecek.





Nadim Güç’ün yönetmenliğini üstlendiği yapımda Güz Bozkurt, 16. bölümden itibaren izleyiciyle buluşacak. Leyla karakterinin hikâyedeki rolü ve nasıl bir etki yaratacağı ise şimdilik merak konusu.