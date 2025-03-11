Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Ayanoğlu hayranlarını korkuttu: Hastaneden paylaştı!

Kısmetse Olur programıyla ünlenen ve yaptırdığı estetik işlemlerle sosyal medyanın gündemine oturan Cansel Ayanoğlu hastane odasından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.

Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Ayanoğlu hayranlarını korkuttu: Hastaneden paylaştı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:18

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan ve geçirdiği estetik ameliyatlarla gündeme gelen Cansel Ayanoğlu, bu kez sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Göğsünde tespit edilen kitle nedeniyle ameliyat olan Ayanoğlu, operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu. Yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşan ünlü isim, kadınlara düzenli sağlık kontrolü yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Cansel Ayanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sefer diğer ameliyatlarım gibi değildi. Göğsümde kitle tespit edilince ameliyatla alındı ve patolojiye gönderildi. Ailemde meme kanseri öyküsü olması beni endişelendirdi. Lütfen tüm kadınlar yılda en az bir kez doktor kontrolüne gitsin. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda risk daha yüksek. Erken tanı hayat kurtarır."


Etiketler: #Kısmetse Olur #Cansel Ayanoğlu

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