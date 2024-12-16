Zeyd Gümüştutan kimdir? Zeyd Gümüştutan kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü?
YouTube platformunda yayınlanan evlilik programı 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde' hareketleriyle ve konuşmalarıyla sık sık gündeme gelen Zeyd Gümüştutan'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Zeyd Gümüştutan kimdir? Zeyd Gümüştutan kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü birinci sezonunda yaptığı açıklamaların yanında hareketleriyle de sık sık gündeme gelen Zeyd Gümüştutan sosyal medyada gündem oldu. Peki, Zeyd Gümüştutan kimdir? Zeyd Gümüştutan kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü?
ZEYD GÜMÜŞTUTAN KİMDİR?
Kısmetse Olur programına damga vuran yarışmacılarından biri olan Zeyd Gümüştutan 18 Mayıs 1990 doğumlu olduğunu belirtmiştir. İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Gümüştutan, eğitimine Uluslararası İlişkiler bölümünde devam ettiğini ve düzenli olarak spor yaptığını açıklamıştı.
Etiketler: #Zeyd Gümüştutan #kimdir? #Kısmetse Olur
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