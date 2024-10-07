Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu, komşusu tarafından taciz edildi: Polisten aldığı cevaba isyan etti

Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:25

Güncelleme: 07.10.2024 - 12:31

Türkiye'de sonu gelmeyen kadın cinayetleri ve her güne yenisi eklenen erkek vahşeti haberleri, halkı isyan ettirmeye devam ediyor.

19 yaşındaki Semih Çelik'in İstanbul'da, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı vahşice katletmesi Türkiye'yi derinden sarstı.

Sosyal medyanın ayağa kalktığı bu dönemde birçok kadın isyan etti. İsyanın yanında yardım çağrısında bulunanlar da vardı.

Bu isimlerden biri de Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının ilk yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu oldu.

YAN KOMŞUSUNUN TACİZİNE UĞRADI

Fenomen Cansel, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada alkol aldıktan sonra kapısına dayanan yan komşusu tarafından rahatsız edildiğini söyledi.

Küçük kızı Hira'yla yaşadığı evde başına gelen olayın ardından tedirgin olan Cansel soluğu karakolda aldı.

Karakoldan döndükten sonra da yaşananları takipçilerine anlatan fenomen "Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısınız?" diye tepki göstererek sözlerine başladı.

"BABA DİYORLAR Kİ, 'ADAMIN SİZE TAKINTI YAPMASI LAZIM'"

Ünlü fenomen şu ifadeleri kullandı:

"Uzaklaştırma istiyorum. Adam kapıma dayanmış, sabahın 7'sinde. Alkol içmiş, ortam yapmış. Kapıma dayanıyor sırf beni tanıyor diye... Rahatsız ediliyorum, taciz ediliyorum. Karakolluk olduk, diyorum ki 'Uzaklaştırma istiyorum'. Bana diyolar ki; 'Uzaklaştırma talep edebilmeniz için bu olayın defalarca yaşanması, adamın size takıntı yapması, hep peşinizde olması lazım. Bir son mu olması gerekiyor illa! Niye en başında bir önlem alınmıyor? Bu tür olaylar yaşandığı, bir önlem alınmadığı sürece çok yaşanır kadına şiddet, cinayet. Teksas gibi!"

Cansel Ayanoğlu karakolda verdiği şikayetçi ifade tutanağının fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.