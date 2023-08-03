Kistik Fibrozis hastalığının tanısında büyük önem taşıyor... Ter testi nedir?

Yayınlanma: 03.08.2023 - 14:53

Güncelleme: 03.08.2023 - 14:53

Çocuk Göğüs Hastalıkları Prof. Dr. Erkan Çakır, Kistik Fibrozis hastalığının tanısının konulmasında büyük önem taşıyan Ter Testi hakkında merak edilenleri sorulara yanıt verdi.

TEST NASIL YAPILIR?

Ter testi, vücutta birçok sistemi etkileyebilen kistik fibrozis hastalığının tanısının konması için yapılan bir testtir. Kistik fibroziste başta solunum sistemi olmak üzere, gastrointestinal sistem, karaciğer, pankreas, ter bezleri ve üreme sistemi etkilenir.

Testte, kola terlemeyi sağlayan saat şeklinde küçük bir cihaz takılır ve burada toplanan ter, başka bir alete aktarılarak terde klor düzeyi ölçülür. İşlem can yakmayan ya da devamında ilave bir sorun oluşturmayan bir test olup ortalama 30-45 dakika sürer. Hastaya sonuç çıktısı yorumlanarak verilir.

KİMLERE YAPILIR?

*Kardeşinde kistik fibrozis hastalığı olanlar

*Kistik fibrozis tarama testi pozitif bulunanlar

*Yeni doğan döneminde ilk 2 günde gaita (kaka) çıkartamayan bebekler

*Uzamış sarılık

*Tedaviye dirençli ya da tekrarlayan öksürük, hırıltı/hışıltı, akciğer enfeksiyonları

*Tekrarlayan bronşit

*Tedaviye dirençli ağır ve zor astım

*Kronik balgam çıkartma ve kanlı balgam

*Solunum yetmezliği

*Kronik ya da tekrarlayan sinüzit

*Akciğer grafisi ya da tomografisinde bronşlarda kalınlaşma, bronşiektazi (Bronş genişliği) ya da atelektazi (Akciğer sönmesi) olanlar

*Aşırı terleme ve terin tuzlu olması, öpüldüğünde tuzlu tat alınması

*Terleme ile sıvı kaybı yaşayanlar

*Büyüme geriliği, yeterli kilo alamama, kilo alımında azlık ya da duraklama

*Vitamin eksiklikleri

*Yağlı, kokulu tekrarlayan ishaller

*Kronik kabızlık ve barsak tıkanmaları

*Sebebi açıklanamayan karaciğer enzim yükseklikleri, karaciğerde yağlanma ve büyüme, karaciğer yetmezliği ve safra stazı bulguları

*Diyabet ve kronik pankreatit

*Sebebi açıklanamayan ergenlik gecikmesi ve infertilite (Kısırlık)