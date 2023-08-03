'Sıcaklık tüp bebek tedavisindeki başarıyı etkilemez'

Yayınlanma: 03.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 07:00

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, hava sıcaklığının tüp bebek tedavisindeki başarıya etkisine yönelik bilgi verdi.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Tüp bebek yaptırmayı düşünen çiftlerden bazıları yüksek sıcaklığın kendisini fazlasıyla hissettirdiği yaz aylarında tedavi olmanın endişeni yaşayarak tedaviyle birlikte elde edilen embriyoların yüksek sıcaklıktan olumsuz etkilenebileceğini ve bu durumun da gebelik şanslarını azaltabileceğini düşünmektedirler. Şunu hatırlatmakta fayda vardır ki tüp bebek tedavisinin en önemli parçalarından biri olan embriyoloji laboratuvarları tüm tıp alanları düşünüldüğünde dahi koşulları çok iyi standardize edilmiş ve bu kalite standartları sık kontrol edilen laboratuvarlardır. Dolayısıyla mevsimsel geçişlere veya sıcaklığa bağlı herhangi bir olumsuzluk olacağını düşünmek hatalı olacaktır.

"DAHA İYİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜNDÜR"

Avustralya'da bu sene yayınlanan bir çalışmada 2013 ve 2021 yılları arasında tüp bebek tedavisi gören bin 835 hasta incelenmiştir. Bu hastaların yumurtaları farklı mevsimlerde toplanmıştır; ardından bu yumurtalardan elde edilen embriyolar yılın farklı zamanlarında ve farklı mevsimlerde transfer edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında özellikle yaz aylarında elde edilen embriyolar hangi mevsimde transfer edilirse edilsin kış ayına göre bir miktar daha avantaja sahip gibi görünmektedir. Bu çalışma ile birlikte daha önceki çalışmalar bir araya getirildiğinde yaz aylarının tüp bebek yaptırmak açısından bahar ve kış aylarına göre bir handikap içermediğini ve gebelik oranlarının yine aynı seyrettiğini veya bir miktar daha iyi olduğunu söylemek mümkündür."

"TEDAVİNİN SONUÇLARINI ETKİLEMEZ"

Bozdağ, "Tüm faktörler değerlendirmeye alındığında özellikle yaz aylarında yapılan tüp bebek tedavisi sonuçlarının olumlu etkilenebileceğini düşündüren sebeplerden bir tanesi melatonin salınımıdır. Melatonin, yumurta olgunluğunu artırabilecek bir pozitif aracı madde olarak düşünülebilir ancak yapılan çalışmalarda melatonin kullanan kadınların tüp bebek tedavilerinde kaliteli embriyo elde etme şansında ve canlı doğumlarında bir farklılık saptanamamıştır. Melatonin dışında gebe kalabilme üzerine olumlu etkisi olabileceği düşünülen bir diğer madde D vitaminidir. Avustralya'da yapılmış bir çalışmada yazın ve sonbaharda D vitamini seviyeleri benzer görünmektedir, kışın da düşüş göstermektedir. 2020 yılında yapılan ve literatürdeki tüm ilgili çalışmaları bir araya getiren bir derlemede ise D vitamini seviyeleri ile tüp bebek tedavisinde canlı doğuma ulaşma şansı arasında herhangi bir ilişki saptanamamıştır. Son olarak herhangi bir aracı maddeden bağımsız olarak güneş ışığına daha fazla maruz kalmanın gebeliğe etkisi olup olamayacağı ile alakalı yine bu sene Avustralya'da yayınlanmış bir makalede tüp bebek tedavisi sürecinde uzun saatler boyunca güneşe maruz kalmanın tedavi sonuçlarına herhangi bir etki yapmadığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.