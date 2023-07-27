Yüksek sıcaklıklara dikkat! Kalp krizi, inme, beyin hasarları ve böbrek yetmezliğini tetikliyor

Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:34

Güncelleme: 27.07.2023 - 16:02

Ülke genelinde artış gösteren yüksek sıcaklıkların olumsuz etkileri görülmeye devam ediyor. Uzmanlar, özellikle yüksek sıcaklıklarda kronik hastalıkları olanlar ve yaşlılar için dışarı çıkmayın uyarısı yapıyor. Öte yandan uzmanlar, dışarı çıkması gerekenlerin ise mutlaka yanlarında sıvı taşımalarını öneriyor.

Doç. Dr. Ahmet Burak Erdem, yaptığı açıklamada özellikle yaşlı hastaların vücuttaki sıvı rezervleri itibarıyla daha zayıf olduğunu ifade etti.

Yüksek sıcaklıklara maruz kalındığında vücuttaki su kaybının ciddi seviyelere ulaştığını belirten Erdem, “Bu durum hızlıca onların var olan kronik hastalıklarının ciddi alevlenmelerine yol açmakta. Örneğin kalp yetmezliği yaşayan hastanın bir anda ciddi kalp yetmezliği ve solunum yetmezliği ilerleyen bir tablo olarak görülebilir.

Kronik kalp rahatsızlığı olan bir kişinin kalp krizi geçirmesine, yüksek tansiyon hastalarının ciddi oranda tansiyonlarının yükselip inme dediğimiz tabloya ilerleyebilir. Yine ani bayılmalara yol açabilir. Bu bayılmalar sonrası ciddi travmalara maruz kalabilirler. Böbrek yetmezliklerini tetikleyebilir. Ciddi sıvı ve tuz kaybı beyindeki bazı hasarlanmalara yol açabilir” dedi.

"YAŞLI HASTALAR MUTLAKA YANINDA SIVI TAŞIMALI"

Özellikle yaşlı hastaların dışarı çıktığında mutlaka yanında sıvı taşımaları gerektiğine dikkati çeken Erdem, “Suları olacak. Bunun yanında kıyafetleri açık olacak ve bol olacak. Çünkü terlemeyle birlikte vücut ısısının azalması gerekiyor. Bu da bol kıyafetler olursa havalanma sağlayacak ve bu şekilde vücut ısı dengesini koruyabilecek. Eğer ki sıkı, dar ve koyu renkli kıyafetler giyerlerse vücut ısıları bir anda vücudun kontrol edemeyeceği seviyelere çıkar. Bu da sıcak çarpması dediğimiz komadan ölüme kadar ilerleyen klinikle karşılaşabiliriz” diye konuştu.

"GENÇLER DE SICAK ÇARPMALARIYLA KARŞILAŞABİLİYOR”

Yüksek sıcaklı havalarda tatil bölgesine giden vatandaşların o bölgenin klima iklimine alışık olmadığına da değinen Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

“İklime alışmak ortalama 7-10 gün sürer. Güneş ışınlarının çok yoğun olduğu saatlerde denizde veya açık havalarda bulunulmaması gerekiyor. Bu alanlara çıkarlarsa özellikle güneşe bağlı deri yanıklarıyla karşılaşılabilir. Genciz diye düşünmemeleri gerekiyor. Gençler de aynı şekilde sıcak çarpmalarıyla karşılaşabiliyor.”