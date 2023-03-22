Kıvanç Tatlıtuğ başrolde... Netflix'in yeni gerilim filmi 'Boğa Boğa'dan ilk fragman

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:13

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 15:13

Ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül kazanan Şahsiyet’in yönetmeni Onur Saylak ve senaristi Hakan Günday, bu kez Netflix bünyesinde bir yapıma imza atıyor. İki ismin aynı görevleri paylaşmaya devam ettiği, yıldızlarla dolu kadroya sahip Boğa Boğa filminden ilk fragman geldi.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği gerilim filmi Boğa Boğa, prömiyerini 42. İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan’da gerçekleştirecek.

WebTekno'nun aktardığına göre; film, aynı zamanda festivalin Ulusal Yarışma bölümünde yarışacak.

BOĞA BOĞA'NIN KONUSU NE?

Boğa Boğa, Assos’ta bir köye taşınan İstanbullu çift Yalın ve Beyza’nın, ilk günden itibaren köylülerin Yalın’a olumsuz ve tehditkâr bir şekilde yaklaştığı ve bir gün Yalın’ın bir gencin saldırısına uğramasını konu alıyor. Bu saldırıyla birlikte Yalın’ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkıyor ve köy halkı ile Yalın arasında gizli bir savaş başlıyor.

BOĞA BOĞA OYUNCU KADROSU

Boğa Boğa, başrolde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda eryiğit’in yanı sıra kadrosunda Gürgen Öz, Müge Bayramoğlu, Onur Gürçay, Aşkın Şenol, Hayat van Eck, Kerem Arslanoğlu, Onur Akgülgil, Ahmet Baki Kurtuluş ve Nadi Güler’e yer veriyor.

Boğa Boğa, 21 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak.

İşte Boğa Boğa'nın ilk fragmanı...