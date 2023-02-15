Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem felaketi sonrası anlamlı paylaşım: 'Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu?'
Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken bu süreçte depremzedeler için ünlüler de seferber oldu. Son olarak, AHBAP'a 950 bin ve 250 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL nakdi bağışta bulunan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir çağrı geldi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, Türkiye'yi derinden sarstı. Şu ana kadar 35 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.
Bölgede OHAL ilan edilirken depremzedelere yönelik yardımlar da sürüyor.
10 AY SONRA İLK TWEET
Son olarak, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgesindeki afetzedeler için hemen harekete geçen Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.
Afet bölgesine yardımlar için günlerdir AHBAP Derneği koordinesinde çalışmalar yürüten Tatlıtuğ, Twitter hesabından 10 ay aradan sonra yeni bir paylaşımda bulundu.
Yardımsever kimliğiyle tanınan ünlü isim, "Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu" mesajını yazdı.
NE OLMUŞTU?
Kıvanç Tatlıtuğ, geçen günlerde AHBAP Derneği'ne 950 bin ve 250 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 200 TL nakdi bağışta bulunmuş ve lojistik ihtiyaç yardımı sağlamıştı.
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