Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ kimdir? Melisa Dilara Tatlıtuğ neden cezaevine girdi?

22.10.2025 14:32:00
Güncellenme:
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddia edildi. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ kimdir? Melisa Dilara Tatlıtuğ neden cezaevine girdi?

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un cezaevine girdiği iddiası magazin gündemini karıştırdı. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ kimdir? Melisa Dilara Tatlıtuğ neden cezaevine girdi?

MELİSA DİLARA TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, 1986 yılında doğdu. Tatlıtuğ'un 2 çocuk annesi  olduğu biliniyor.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KARDEŞİ MELİSA DİLARA TATLITUĞ CEZAEVİNE Mİ GİRDİ?

İlknur Özkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Melisa Dilara Tatlıtuğ’un Hendek Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, bu bilgiyi aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak verdiğini öne sürdü.

