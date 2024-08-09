Kızı sevenlerinden dua istedi: Ankaralı Turgut'tan kötü haber!
Ankaralı Turgut olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş hastaneye kaldırıldı.
Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Şarkıcının kızı, babasının hasta yatağındaki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak sevenlerinden dua istedi.
Kızı, paylaşımında, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum" ifadesini kullandı.
Ankaralı Turgut'a akciğer kanseri teşhisi konulduğu ve tedavi sürecine tahlil sonuçlarına göre başlanacağı bilgisi verildi.
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