Kızıl Goncalar'ın 'Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'nın yeni imajı gündem oldu!

İki sezon boyunca 'Kızıl Goncalar' dizisinde canlandırdığı 'Sadi Hüdayi' karakteriyle büyük beğeni toplayan Erkan Avcı, bu kez bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TABİİ’NİN ‘YANKI’ DİZİSİNE KATILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Avcı, Tabii platformunda yayınlanan 'Yankı' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide ‘Tan Üzüm’ adlı bir karaktere hayat verecek olan ünlü oyuncu, rolü için radikal bir imaj değişikliğine gitti.

SAKALLAR GİTTİ, PROTEZ SAÇ GELDİ

Erkan Avcı, yeni projesi için yıllardır kullandığı uzun sakallarına veda etti. Ayrıca karakterine uygun bir görünüm elde etmek için protez saç da taktırdı. Ünlü oyuncu, bu yeni imajını Instagram hesabından paylaştı ve kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Erkan Avcı'nın son hali:



