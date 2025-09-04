Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu için gün sayıyor. Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu 12 Eylül Cuma 20.00'de ekranlara gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TANITIMI YAYIMLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti'nin merak uyandıran yeni tanıtımı yayımlandı. Yayımlanan tanıtımda, Mustafa’nın açtığı yaraları sarmaya çalışan ailelerin, sınavları devam ederken Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik dikkat çeker.

Abdullah’ın değişiminin merak uyandırdığı tanıtımda Işıl’ın gözlerden uzak randevusu akıllarda soru işareti bırakır. Doğa’nın Fatih’e boşanma teklifinde bulunması ve Firaz’ın evliliğiyle ilgili pişmanlığını Nursema’ya itiraf etmesi yeni sezonda suların durulmayacağının sinyalini verir.

Asude’nin yeğeni Asil’in (Erkan Avcı) gelişi yeni depremlerin habercisi olurken tanıtımın final sahnesi izleyenleri adeta şoke eder. Firaz’ın "Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim" sözleriyle attığı mesajın ardından Doğa ve Işıl’ın aynı anda telefonlarını ellerine alması heyecanı doruğa tırmandırır.