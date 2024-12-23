Kızılcık Şerbeti’ne Kosovalı konuk: Hikayesi devam edecek
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nin 2024’e veda ederken ekrana gelecek 82. bölümü heyecanlı bir bölüme sahne olacak. Buna göre, bölümde Kosovalı ünlü şarkıcı Morena Taraku sahne alacak.
Kızılcık Şerbeti dizisinin cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde yine heyecan tavan yapacak.
Ünal ve Arslan ailesinin bir araya getiren Sönmez’in (Aliye Uzunatağan) restoranında vereceği yılbaşı yemeğine Görkem’in (Özge Özacar) ‘nefret ateşi’ damgasını vuracak.
Birsen Altuntaş’ın habere göre, Görkem’in başkaları için planladığı kötülüğünün kendi sonu olacağı yemekte canlı müzik de olacak ve Kosovalı ünlü şarkıcı Morena Taraku sahne alacak.
ÖLÜMLERE VE YARALILARA SAHNE OLACAK
Dizinin bu cuma ekrana gelecek, ölümlere ve yaralılara sahne olacak tansiyonlu bölümüne Morena sesi ve eğlenceli sahnesiyle güç katacak.
Morena’nın hikâyesi daha sonraki bölümlerde de devam edecek.
Etiketler: #kızılcık şerbeti #konuk #Kosova
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