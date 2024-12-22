'Kızılcık Şerbeti' dizisinde tokat atmıştı: Özge Özacar'dan Sibel Taşçıoğlu açıklaması

Yayınlanma: 22.12.2024 - 10:14

Güncelleme: 22.12.2024 - 10:14

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuyla cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin 20 Aralık'ta yayınlanan 81. bölümü, Pembe’nin (Sibel Taşçıoğlu) Görkem’e (Özge Özacar) attığı tokat sahnesiyle gündem oldu.

İFTİRAYI ORTAYA ÇIKARDI



Bölümde, Ömer’in bulup getirdiği Hale'nin itiraflarını dinleyen Pembe, büyük bir öfke yaşadı. Hale, "Büyük bir iftira attım. Mustafa ile Nilay’ın arasını bozmamı isteyen kişinin Pembe Hanım olduğunu söylemem için Görkem Hanım beni tuttu. Başından beri her şey onun planıydı," diyerek gerçekleri açıkladı. Bu sözler üzerine Pembe, entrikalarıyla Ünal Ailesi'ni karıştıran Görkem’i evden kovdu.







Pembe’nin Görkem’e attığı tokat, dizinin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sahne, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı.

ÖZGE ÖZACAR’DAN PAYLAŞIM



Sosyal medyada sahneyle ilgili yorumlar sürerken, Görkem karakterini canlandıran Özge Özacar’dan bir paylaşım geldi. Özacar, Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’na hitaben, “Senin vurduğun yerde gül biter. Seninle karşılıklı oynamaksa bir şans. Seni çok seviyorum” sözlerini yazdı.





