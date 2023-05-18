Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Şahan Gökbakar'a ateş püskürdü

Yayınlanma: 18.05.2023 - 22:28

Güncelleme: 18.05.2023 - 22:28

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Şahan Gökbakar'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik attığı tweet'i eleştirdi. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Kızılcık Şerbeti“nin Fatih’i Doğukan Güngör, attığı tweet’ten dolayı Şahan Gökbakar‘ı eleştirdi. Gökbakar paylaştığı tweet’te mülteciler konusundaki tavrını sert bir dille ortaya koyan Kemal Kılıçdaroğlu‘na yönelik sert cümleler kullandı ve şunları yazdı:

“Bir kere kağıttan okuma işini bir kenara bırak. Bu söylediklerini ilk turdan önce söyleyecektin. Senin videona terörist montajlayıp mitinginde oynatan iktidara aynı bu şekilde defalarca söyleyecektin. Teröristle kim işbirliği yapıyor, ‘Ne diyorsunuz siz?’ diyecektin’…

Şimdi yapman gereken, hemen bakanlarını açıkla. HEMEN! 10milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı İç İşleri Bakanı olarak açıkla… Kim olmalı çok belli… Açlıktan, yoksulluktan kırılan bu halkı ve bu bitmiş ekonomiyi konuş. Nasıl toparlanacak, bu ülkenin değerli ve yeniİ! İsimlerini açıkla. Kriz kapıda… Adalet ve Eğitimi kim toparlayacak isim ver… Bırak artık kağıttan jenerik cümleler okumayı! İsim ver, takımını açıkla ve harekete geç!”

Doğukan Güngör, Gökbakar’ı etiketleyerek “Bu üslup ne ya? Bir şeyi söylemenin milyonlarca yolu varken sokak jargonunu tercih etmenizin sebebi ne? Ayrıca birebir de tanımadığımız, belli bir hukuka erişmediğimiz insanlara nezaketen siz diye hitap edilir…” yazdı.