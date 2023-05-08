Yayınlanma: 08.05.2023 - 11:39

Güncelleme: 08.05.2023 - 11:39

Kızılcık Şerbeti dizisine Çimen'in sevgilisi olarak Serdar karakteriyle dahil olan Yiğit Dikmen'in kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor. İzleyicilerin gözüne tanıdık gelen Yiğit Dikmen'in hangi yarışmalarda boy gösterdiği araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin Serdar'ı Yiğit Dikmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Yiğit Dikmen hangi dizilerde oynadı? İşte, Yiğit Dikmen hakkında merak edilenler...

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yiğit Dikmen, uzun yıllar amatör kümede futbol oynamış ve 2011 yılından beri de “Crossfit” ile uğraşmaktadır. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2014 yarışmasından gönüllüler takımında yer alan Yiğit Dikmen buradaki performansı ile dikkatleri üzeri çekti ve Turabi ile yaşadığı sert tartışmalarla akıllarda kaldı.

Survivor 2014 yarışmasından sonra yıldızı parlayan Yiğit Dikmen, bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından 2015 yılında Fox Tv'de ekrana gelen 'Şehrin Melekleri' adlı dizide rol aldı ve "Fırat Ünver" karakterini canlandırdı. Yiğit Dikmen'nin yer aldığı bir diğer Dizi projesi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hayat Mucizelere Gebe" oldu. Yiğit Dikmen dizide Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy ile birlikte rol aldı.

Yiğit Dikmen, Survivor'ın 2014, 2017, 2018 sezonlarında mücadele etti.

Yiğit Dikmen son olarak, Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te yer almıştı. Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu.

YİĞİT DİKMEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Şehrin Melekleri - 2015

Hayat Mucizelere Gebe - 2015

Umuda Kelepçe Vurulmaz - 2016 - 2017

Sen Çal Kapımı - 2020

Seversin

Üç Kız Kardeş