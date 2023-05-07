Zeki Alasya kimdir? Zeki Alasya ne zaman öldü? Zeki Alasya'nın yer aldığı dizi ve filmler...

Kariyeri boyunca 56 yılda çok sayıda tiyatro, film ve dizide rol alan Yeşilçam'ın duayen oyuncularından Zeki Alasya'nın ölümünün üzerinden 8 yıl geçti.

ZEKİ ALASYA KİMDİR?

Tam adı Zeki Şenol Alasya olan ve Osmanlı sadrazamlarından Kamil Paşa'nın yeğeni olarak da tanınan usta oyuncu, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda doğdu.

Aslen Kıbrıslı olan Alasya, Beyazıt İlkokulunun ardından ortaöğretimini Robert Kolejinde bitirdi. Alasya, babası Prof. Ahmet Reşat Alasya'yı henüz 15 yaşındayken kaybettikten sonra küçük yaşta rehberlik, marangozluk ve tabelacılık gibi işlerde çalışmaya başladı.

Sanat hayatına 1959'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Tiyatrosu'nda amatör olarak başlayan Alasya, burada tanıştığı Metin Akpınar ile ayrılmaz ikili haline geldi.

Tiyatro, turizm rehberliği ve dekoratörlük gibi pek çok işte çalışan oyuncu, yaz tatillerinde yaptığı terzi çıraklığıyla birinci sınıf erkek terzisi kadar iyi dikiş dikmeyi öğrenirken, kimi oyunların kostümlerini de kendisi hazırladı.

Zeki Alasya, profesyonel oyunculuğa başladığı İstanbul'daki Arena Tiyatrosu'nda "Mister Nato" ve "Kargalar Okulu" gibi oyunlarda rol alırken, daha sonra girdiği Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda sahnelenen "Hababam Sınıfı" oyunu ile 1965'te adından söz ettirmeye başladı.

Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile 1967'de Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer alan sanatçı, bu tiyatronun tüm oyunlarında oyuncu, yazar ve yönetmen olarak görev yaptı.

Taner ve Gülhan'ın ilerleyen yıllarda Devekuşu Kabare Tiyatrosu'ndan ayrılması üzerine Zeki Alasya ve Metin Akpınar ikilisi, bu tiyatroda faaliyetlerini sürdürdü.