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Kızılcık Şerbeti'nde beklenmeyen ayrılık: Veda sahnesi bile çekilmedi!

Kızılcık Şerbeti'nde beklenmeyen ayrılık: Veda sahnesi bile çekilmedi!

18.06.2025 13:42:00
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Haber Merkezi
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Kızılcık Şerbeti'nde beklenmeyen ayrılık: Veda sahnesi bile çekilmedi!

Kızılcık Şerbeti’nin Metehan karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap, yeni sezonda Show TV’nin Veliaht dizisine transfer oldu. Kapkap’ın diziden sessizce ayrılması ve yeni projesi izleyicilerin merakını artırdı.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle birçok izleyiciyi şaşırtmıştı. Son bölümde Metehan karakterinin bıçaklanması sonrası ölümü beklense de genç oyuncu Rahimcan Kapkap dizide kalmaya devam etti. Ancak, Kapkap’ın yeni sezonda yer alıp almayacağı uzun süredir merak konusuydu.

Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre, Rahimcan Kapkap, Show TV’de yayınlanacak olan Veliaht dizisiyle anlaşma sağladı ve Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda yer almayacak. İzleyiciler şimdi genç oyuncunun diziden nasıl ayrılacağını merak ediyor.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Genç oyuncunun sessizce projeden ayrılmasının sebebi ise kısa sürede ortaya çıktı. Rahimcan Kapkap, yeni sezonda Show TV’de yayınlanacak Veliaht dizisinin kadrosuna katıldı.


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