'Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, sezon finalinde izleyiciyi büyük bir heyecan içinde bırakmıştı. Mustafa’nın çılgına dönerek rastgele ateş açtığı sahnede, Kıvılcım’ın karnını tutması bebeğinin akıbeti konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kıvılcım’ın bebeğinin dünyaya geleceğini açıkladı. Karakterin doktorları 'Nilgün' ve 'Hakan' rolleriyle diziye katılan Açelya Akkoyun ve Mehmet Bilge Aslan olacak. Ayrıca çiftin oğlu 'Furkan'ı Mert Karakuş, Furkan’ın partneri 'Yeşim’i ise Ceylin Üstündağ canlandıracak.

Öte yandan dizinin 4. sezon yayın tarihi de belli oldu. Daha önce 19 Eylül olarak açıklanan tarih revize edildi. Kızılcık Şerbeti 12 Eylül Cuma günü ekranlara dönecek.