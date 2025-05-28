Kızılcık Şerbeti'nin ardından yeni projesi belli oldu!

3 sezon boyunca Kızılcık Şerbeti'nde "Pembe" karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu 96. bölümde diziden ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun yer alacağı yeni dizi belli oldu.

"Pembe Ünal" karakteri ile ekranlardaki yerini alan Sibel Taşçıoğlu'nun yakında Star TV ekranlarında yerini alması beklenen "Çarpıntı" dizisinin başrolünde yer alacağı yapım şirketinin Instagram hesabı üzerinden duyuruldu. Burcu Alptekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice üstleniyor. Dizinin konusu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.