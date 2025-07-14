Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran ve aynı zamanda dizinin senaristi Melis Civelek’in kızı olan oyuncu Feyza Civelek, sosyal medyada yaptığı tehdit içerikli paylaşımlar nedeniyle mahkemelik oldu.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Feyza Civelek’in bir dönem birlikte olduğu Alican Kurt, ilişkileriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ardından Alican Kurt’un arkadaşı Mert Wang, hikâyeye “Saçmalama lan” şeklinde bir yorum yazdı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre yorumu gören Civelek, Wang’a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandı. Civelek'in Wang'a attığı mesajda, şu ifadelere yer verdiği öne sürüldü:

“Hayatında beni görmedin etmedin, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin, beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Numaranı aldım, boyunun ölçüsünü alacağım. Bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür…”

SAVCILIKTAN HAPİS TALEBİ

Şikâyet üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, Feyza Civelek hakkında “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Feyza Civelek önümüzdeki aylarda hâkim karşısına çıkacak.