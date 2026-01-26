Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra test sonucu pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör, 4 sezondur yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i Emre Dinler kimdir? Emre Dinler dizileri...
EMRE DİNLER KİMDİR?
Emre Dinler Hatay Kırıkhan doğumlu. 1.90 m boyunda. 2013 yılında katıldığı Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 3.cü oldu. Model olarak çalışmalarını sürdürmüş ardından 2018 yılında oyunculuk kariyerine adım attı.
EMRE DİNLER DİZİLERİ...
1995 doğumlu olan Emre Dinler, Zembilli'nin yanı sıra, "Kuruluş Osman", "Al Sancak", "Sol Yanım", "Yasak Elma" gibi projelerde de oynadı.
EMRE DİNLER EVLİ Mİ?
Emre Dinler'in medyaya yansıyan evlilik bilgisi bulunmamaktadır.