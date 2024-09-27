Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:30

Güncelleme: 27.09.2024 - 16:30

Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran dizinin kadrosuna 2 yeni oyuncu dahil oluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur kimdir? Servet Pandur kaç yaşında, nereli?

KIZILCIK ŞERBETİ ASUDE KİMDİR?

Sevilen oyuncu Servet Pandur, dizide Asude karakterine hayat veriyor. Asude, Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem'in üvey annesidir.

SERVET PANDUR KİMDİR?

27 Mart 1970 tarihinde İzmir Bergama'da dünyaya gelen Servet Pandur, 1993 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı sene Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Tiyatrodan televizyona ise 2008 yılında Bir Varmış Bir Yokmuş dizisi ile geçti.

Başarılı performansı ile beyaz perdede dikkat çeken Servet Pandur, daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi ile büyük bir üne kavuştu.

Kanatsız Kuşlar dizisinde Azime karakterini canlandıran Pandur, 2019 yılında Bir Aile Hikayesi dizisinde rol aldı.

Daha sonra Tuzak ve Lohusa gibi yapımlarda ye alan usta oyuncu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Asude karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

SERVET PANDUR'UN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Kızılcık Şerbeti - 2024-

Lohusa - 2024

Tuzak - 2022-2023

Kazara Aşk - 2021

Fatma - 2021

Hizmetçiler - 2020

Ağır Romantik - 2020

Bir Aile Hikayesi - 2019

Kanatsız Kuşlar - 2017-2018

Yılanların Öcü - 2014-2015

A.Ş.K. - 2013

Fatmagül'ün Suçu Ne? - 2010-2011

Bir Varmış Bir Yokmuş - 2008

Kod Adı Kaos - 2007

Yeni Evli - 2007

Hisarbuselik - 2006

Kod Adı - 2006

Ben Bir İnsan - 2002