Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur kimdir? Servet Pandur kaç yaşında, nereli?
Show TV'nin reyting rekortmeni Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbetinin kadrosuna yeni bölüm itibarıyla Servet Pandur dahil oluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur kimdir? Servet Pandur kaç yaşında, nereli?
Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran dizinin kadrosuna 2 yeni oyuncu dahil oluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur kimdir? Servet Pandur kaç yaşında, nereli?
KIZILCIK ŞERBETİ ASUDE KİMDİR?
Sevilen oyuncu Servet Pandur, dizide Asude karakterine hayat veriyor. Asude, Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem'in üvey annesidir.
SERVET PANDUR KİMDİR?
27 Mart 1970 tarihinde İzmir Bergama'da dünyaya gelen Servet Pandur, 1993 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.
Aynı sene Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Tiyatrodan televizyona ise 2008 yılında Bir Varmış Bir Yokmuş dizisi ile geçti.
Başarılı performansı ile beyaz perdede dikkat çeken Servet Pandur, daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi ile büyük bir üne kavuştu.
Kanatsız Kuşlar dizisinde Azime karakterini canlandıran Pandur, 2019 yılında Bir Aile Hikayesi dizisinde rol aldı.
Daha sonra Tuzak ve Lohusa gibi yapımlarda ye alan usta oyuncu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Asude karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
SERVET PANDUR'UN YER ALDIĞI YAPIMLAR
Kızılcık Şerbeti - 2024-
Lohusa - 2024
Tuzak - 2022-2023
Kazara Aşk - 2021
Fatma - 2021
Hizmetçiler - 2020
Ağır Romantik - 2020
Bir Aile Hikayesi - 2019
Kanatsız Kuşlar - 2017-2018
Yılanların Öcü - 2014-2015
A.Ş.K. - 2013
Fatmagül'ün Suçu Ne? - 2010-2011
Bir Varmış Bir Yokmuş - 2008
Kod Adı Kaos - 2007
Yeni Evli - 2007
Hisarbuselik - 2006
Kod Adı - 2006
Ben Bir İnsan - 2002
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