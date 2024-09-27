Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı: Serhat Akın kimdir? Serhat Akın nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu?

Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:42

Güncelleme: 27.09.2024 - 00:42

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Peki, Serhat Akın kimdir? Serhat Akın nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu?

SERHAT AKIN KİMDİR?

Niyazi Serhat Akın 5 Haziran 1981'de Almanya'da doğdu. Türk eski millî futbolcu, en son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynadı ve futbolu bıraktı.

SERHAT AKIN EVLİ Mİ?

Erzincan kökenli eski millî futbolcu, evli ve iki çocuk babasıdır.

SERHAT AKIN'IN KARİYERİ

1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye millî takımına kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer oldu. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın 1. FC Köln takımına kiralık olarak transfer olup diğer sezon RSC Anderlecht'e geri döndü.

15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etti. Ligin takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilenmiş fakat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaştı. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaştı. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer oldu.

SERHAT AKIN'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1999 yılında 4 defa Türkiye U-17 formasını giydi. Aynı yıl içerisinde 3 defa da Türkiye U-18 formasını giydi ve bu maçlarda 4 gol kaydetti. 2000 yılından 2002 yılına kadar 22 defa forma giyerek 12 gol attı. 2002-2006 yılları arasında Türkiye A millî takım formasını 16 defa giydi ve bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Babası'nın Erzincan'lı olması sebebiyle millî takım da genelde 24 numarayı giydi.

SERHAT AKIN NEDEN VURULDU?

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Serhat Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Serhat Akın'ın neden vurulduğu bilinmiyor.

