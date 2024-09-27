Yayınlanma: 27.09.2024 - 13:14

Güncelleme: 27.09.2024 - 13:14

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti 69. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt kimdir? Batuhan Bozkurt kaç yaşında ve nereli?

KIZILCIK ŞERBETİ FİRAZ KİMDİR?

Show TV'nin reyting rekortmeni Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbetinin kadrosuna yeni bölüm itibarıyla Batuhan Bozkurt dahil oluyor.

Etkili oyunculuğuyla adından söz ettiren Batuhan Bozkurt, dizide Firaz karakterine hayat veriyor. Görkem'in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olan Firaz, yeni bölümde Görkem'in oyunlarıyla Ünal ailesi ile tanışıyor. Firaz'ın annesi Asude'yi ise Servet Pandur canlandırıyor.

BATUHAN BOZKURT KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Daha önce Erkan Koçak Köstendil’in yönettiği Suma filminde oynayan ve ödül olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ,2018 yılında Bizim Hikaye’de oynadı. 2019 yılında ise Çukur dizisi kadrosunda yer aldı.

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Affan karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Firaz rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.