Kalpazan dizisinin Kartal'ı Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Prens, Magarsus, Medcezir gibi dizilerde yer alan Çağlar Ertuğrul'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Kalpazan dizisinin Kartal'ı Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Show Tv'de yayın hayatına başlayacak olan Kalpazan dizisinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Kalpazan dizisinin Kartal'ı Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?
Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 tarihinde Karşıyaka, İzmir’de doğdu. Girit ve Bulgaristan göçmeni kökenli bir aileye doğdu. 2005 yılında Bornova Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı. Kendisine ait bir YouTube kanalı olup buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır.
ÇAĞLAR ERTUĞRUL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Benim İçin Üzülme - Sinan Avcıoğlu
Beyaz Karanfil - Başar Korkmaz
Boynu Bükükler - Galoş Ersen
Kurt Seyit ve Şura - Yusuf
Medcezir - İnanç Pars
Fazilet Hanım ve Kızları - Yağız Egemen
Afili Aşk - Kerem Yiğiter
Teşkilat - Serdar Kılıçarslan
Kalpazan - Kartal
Magarsus - Turgut Kurak
Prens - Kaptan Vandyke
Sorgu - Metin Yazıcı
ÇAĞLAR ERTUĞRUL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Dağ - Çavuş Oğuz Çağlar
Panzehir - Kağan Dağdeviren
Bana Masal Anlatma - Erdil
Dağ II - Üsteğmen Oğuz Çağlar
Biz Size Döneriz - Akın Yılmaz
Ailecek Şaşkınız - Onay
Yanımda Kal - Emir
Kızım Gibi Kokuyorsun - İbrahim
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