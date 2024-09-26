Yayınlanma: 26.09.2024 - 16:33

Güncelleme: 26.09.2024 - 16:33

Show Tv'de yayın hayatına başlayacak olan Kalpazan dizisinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Kalpazan dizisinin Kartal'ı Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 tarihinde Karşıyaka, İzmir’de doğdu. Girit ve Bulgaristan göçmeni kökenli bir aileye doğdu. 2005 yılında Bornova Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı. Kendisine ait bir YouTube kanalı olup buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Benim İçin Üzülme - Sinan Avcıoğlu

Beyaz Karanfil - Başar Korkmaz

Boynu Bükükler - Galoş Ersen

Kurt Seyit ve Şura - Yusuf

Medcezir - İnanç Pars

Fazilet Hanım ve Kızları - Yağız Egemen

Afili Aşk - Kerem Yiğiter

Teşkilat - Serdar Kılıçarslan

Kalpazan - Kartal

Magarsus - Turgut Kurak

Prens - Kaptan Vandyke

Sorgu - Metin Yazıcı

ÇAĞLAR ERTUĞRUL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Dağ - Çavuş Oğuz Çağlar

Panzehir - Kağan Dağdeviren

Bana Masal Anlatma - Erdil

Dağ II - Üsteğmen Oğuz Çağlar

Biz Size Döneriz - Akın Yılmaz

Ailecek Şaşkınız - Onay

Yanımda Kal - Emir

Kızım Gibi Kokuyorsun - İbrahim