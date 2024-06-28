Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcımı Evrim Alasya ve Serdar Aslan’dan yeni şarkı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 14:18

Güncelleme: 28.06.2024 - 14:18

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Kıvılcım Arslan karakterine hayat veren Evrim Alasya ile söz yazarı ve besteci Serdar Aslan’ın 'Başka Hayatlar' isimli düeti bugün dinleyiciyle buluştu. Şarkının sözü ve müziği Serdar Aslan’a ait.

Evrim Alasya ve Serdar Aslan'ın yolları ilk kez 2016 yılında 'İki Bekar' adlı tiyatro oyunuyla kesişti. İkili, altı sezon boyunca birlikte sahne aldı.