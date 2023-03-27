Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Evrim Alasya, İstanbul Havalimanı'nda bir kaşarlı simidin 145 liraya satıldığını görünce sosyal medyadan tepki gösterdi. Evrim Alasya, bu tepkisi sonrasında sosyal medyada gündem oldu. Yurttaşlar, Evrim Alasya'nın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu, nereli olduğunu ve hangi dizi ve filmlerde oynadığını araştırmaya başladı. Peki, Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Kıvılcım Arslan' karakterini oynayan Evrim Alasya, İstanbul Havalimanı'nda satılan bir simidin 145 TL olduğunu görünce sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Alasya, bir kaşarlı simitin 145 TL olmasına anlam veremeyerek "Bunu alan var mı?" diye sordu. Peki, Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu olan Evrim Alasya, oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı.
Evrim Alasya şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın annesi Kıvılcım karakterine hayat veriyor.
EVRİM ALASYA TİYATRO OYUNLARI
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar
EVRİM ALASYA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
2008 - Muro - Fidan
2008 - Başka Semtin Çocukları - Evrim
2005 - Ihlamurlar Altında - Sema
2008 - Gece Sesleri - Neslihan
2010 - Gönülçelen - Balçiçek
2012 - Muhteşem Yüzyıl - Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliği
2014 - Benim Adım Gültepe - Suna
2015 - Güneşin Kızları - Güneş Yılmaz
2018 - Koca Koca Yalanlar - Müjgan
2020 - Kırmızı Oda - Meliha Kınık
2020 - 2021 - Akrep - Ferda
2022 - Kızılcık Şerbeti - Kıvılcım
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