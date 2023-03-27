Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:10

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 12:10

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Kıvılcım Arslan' karakterini oynayan Evrim Alasya, İstanbul Havalimanı'nda satılan bir simidin 145 TL olduğunu görünce sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Alasya, bir kaşarlı simitin 145 TL olmasına anlam veremeyerek "Bunu alan var mı?" diye sordu. Peki, Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu olan Evrim Alasya, oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı.

Evrim Alasya şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın annesi Kıvılcım karakterine hayat veriyor.

EVRİM ALASYA TİYATRO OYUNLARI

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan'ın Gecesi

İki Bekar

EVRİM ALASYA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2008 - Muro - Fidan

2008 - Başka Semtin Çocukları - Evrim

2005 - Ihlamurlar Altında - Sema

2008 - Gece Sesleri - Neslihan

2010 - Gönülçelen - Balçiçek

2012 - Muhteşem Yüzyıl - Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliği

2014 - Benim Adım Gültepe - Suna

2015 - Güneşin Kızları - Güneş Yılmaz

2018 - Koca Koca Yalanlar - Müjgan

2020 - Kırmızı Oda - Meliha Kınık

2020 - 2021 - Akrep - Ferda

2022 - Kızılcık Şerbeti - Kıvılcım