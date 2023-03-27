Evrim Alasya havalimanındaki simit fiyatına isyan etti
Ünlü oyuncu Evrim Alasya, İstanbul Havalimanı'nda bir kaşarlı simidin 145 liraya satıldığını görünce sosyal medyadan tepki gösterdi.
Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Kıvılcım Arslan' karakterini oynayan Evrim Alasya, İstanbul Havalimanı'nda satılan bir simidin 145 TL olduğunu görünce sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Alasya, bir kaşarlı simitin 145 TL olmasına anlam veremeyerek "Bunu alan var mı?" diye sordu.
"BUNU ALAN VAR MI?"
Twitter'dan paylaşım yapan bir kullanıcı havalimanında bir kaşarlı simidin 145 TL olduğunu söyleyerek "Acaba yeni havalimanındaki bu işletmelere kime ait?" diye sitem etti.
Paylaşımı gören Evrim Alasya ise "Bunu alan var mı?" diye sordu.
Bunu alan var mı? https://t.co/2hneGEhUuN— müjde evrim alasya (@evrmalsy) March 26, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Cumhur İttifakı'na katılımın ardından istifa etti
- Depremzedeler direnişe başladı
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- İmamoğlu'ndan diploma göndermesi
- Varank, Millet İttifakı'nın iftar sofrasını hedef aldı!