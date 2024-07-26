Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan 'evlilik' açıklaması

Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:52

Güncelleme: 26.07.2024 - 15:52

Son dönemin reyting rekoru kıran yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, açıklamalarıyla gündem oldu.

Ünlü oyuncu, program sırasında samimi itiraflarda bulunurken evlilikle ilgili düşünceleriyle çok konuşuldu.

Alasya, konuk olduğu programda,"Sektörde psikolojik şiddete maruz kaldınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Ünlü isim o soruya, "Fiziksel hiç olmadı ama psikolojik şiddete maruz kaldım. Bence çok ağır bir durum. Sahnede aşağılanmalar ve küfürler oldu. O zaman küçüktüm. Daha iyi oynamam için yapılıyor zannediyordum" diyerek yanıt verdi.

Ayrıca evliliğe bakış açısı hakkında konuşan Alasya, "İnsan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman evlilik hayali kurmadım" dedi.

Ünlü ismin bu açıklaması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.