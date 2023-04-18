Kızılcık Şerbeti’nin 'Nilay’ı acı haberi duyurdu: 'Seni çok özleyeceğim'
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in dedesi hayatını kaybetti. Oyuncu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nilay karakteriyle bilinen Feyza Civelek'in dedesi yaşamını yitirdi. Civelek, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kızılcık Şerbeti'nin yazarı Melis Civelek'in de kızı olan Feyza Civelek, "Demin dedemin vefat ettiği haberini aldım. O kadar kötüyüm ki, diyecek bir şey bulamıyorum. Senin elinde büyüdüm ben, baba yarısı oldun benim için... Nur içinde uyu... Seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum canım dedem..." dedi.
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