Kocaeli Karamürsel'de yavru yunusu silahla öldürdüler!
Kocaeli Karamürsel sahil şeridine yavrum bir yunus balığının vurularak öldürüldü.
Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Karamürsel sahil şeridine sabah saatlerinde spor yapmak için gelen vatandaşlar yavrum bir yunus balığının vurularak öldürüldüğünü gördü.
İLK DEĞİL
Karamürsel TV'de yer alan habere göre; Ne zaman vurulduğu bilinmeyen yavru yunusun karaya vurmasının yanı sıra çevredeki vatandaşlar, bölgedeki yavru yunus balıklarının son bir haftadır kıyıya vurduğunu ve öldüğünü dile getirdiler.
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