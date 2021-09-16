Kocaeli Karamürsel'de yavru yunusu silahla öldürdüler!

Kocaeli Karamürsel sahil şeridine yavrum bir yunus balığının vurularak öldürüldü.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 16:28
Kocaeli Karamürsel'de yavru yunusu silahla öldürdüler!
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Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Karamürsel sahil şeridine sabah saatlerinde spor yapmak için gelen vatandaşlar yavrum bir yunus balığının vurularak öldürüldüğünü gördü.

İLK DEĞİL

Karamürsel TV'de yer alan habere göre; Ne zaman vurulduğu bilinmeyen yavru yunusun karaya vurmasının yanı sıra çevredeki vatandaşlar, bölgedeki yavru yunus balıklarının son bir haftadır kıyıya vurduğunu ve öldüğünü dile getirdiler. 



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