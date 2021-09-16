Kocaeli Karamürsel'de yavru yunusu silahla öldürdüler!

16 Eylül 2021 Perşembe, 16:28

Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Karamürsel sahil şeridine sabah saatlerinde spor yapmak için gelen vatandaşlar yavrum bir yunus balığının vurularak öldürüldüğünü gördü.

İLK DEĞİL



Karamürsel TV'de yer alan habere göre; Ne zaman vurulduğu bilinmeyen yavru yunusun karaya vurmasının yanı sıra çevredeki vatandaşlar, bölgedeki yavru yunus balıklarının son bir haftadır kıyıya vurduğunu ve öldüğünü dile getirdiler.



