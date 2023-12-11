Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:09

Güncelleme: 11.12.2023 - 12:09

Yılbaşının simgesi haline gelen kokina çiçeğinin hemen hemen her yerde görür oldu. Her yıl evleri süsleyen kokina çiçeğinin pek çok anlamı var. Peki, Kokina çiçeği nedir? Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir? Kokina çiçeğinin özellikleri nedir?

KOKİNA NEDİR?

Anavatanı güney Avrupa olan kokina bitkisi İran ve Akdeniz civarında yetişiyor. Türkiye sınırları içerisinde İstanbul'da ormanlarda yetişen kokoina çiçeğinin isminin kökenini ‘kokino’'dur. Yunanca kırmızı anlamına gelen kokina çiçeği, yeni yıl yaklaşınca yeşil yaprakları arasına silcan adlı kırmızı bir meyvenin iplerle bağlanarak birleştirilmesiyle kokina çiçeği yapılıyor.

KOKİNA ÇİÇEĞİNİN ANLAMI

Kokina kırmızı anlamına gelmektedir ve kokina çiçeği aynı zamanda yılbaşı çiçeği olarak da anılmaktadır. Şans ve mutluluğu getireceğine inanılan bu çiçeğin bir rivayete göre de eğer yaprakları 1 yıl boyunca çürümez veya solmazsa, bu çiçeğin sahibi ev sahibi olacaktır.

KOKİNA ÇİÇEĞİ EFSANESİ

Bazı efsanelere göre, kokina çiçeği kışın ortasında meyve verirken, bir mucize olarak kabul edilir ve bu da onun kutsal bir çiçek olarak görülmesine neden olmuştur. Günümüzde de kokina çiçeği ile ilgili bazı efsaneler ya da yaygın inanışlar mevcuttur. Kokina çiçeğinin bereketi simgeleyen kırmızı meyveleri ve yeşil yaprakları yeni yılda alınıp, bir sonraki yıla kadar bozulmadan ya da çürümeden durursa bu, çiçeğin sahibinin yeni bir ev sahibi olacağı anlamına gelmektedir.