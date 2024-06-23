Kokunuz ve giydiklerinizle sinekleri kendinize çekiyor olabilirsiniz! Araştırmalar ortaya koydu...

Yayınlanma: 23.06.2024 - 19:06

Güncelleme: 23.06.2024 - 19:06

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte dışarı çıkmak isteyebilirsiniz; ancak dışarı çıkmak, sivrisinek ısırıklarıyla karşılaşma ihtimalini de beraberinde getirir. Eğer kendinizi çok fazla sivrisinek ısırığı alırken buluyorsanız, son araştırmalara göre bunun nedeni farklı şeylerden kaynaklanıyor olabilir.

SİVRİSİNEKLERİN SİZİ NEDEN ISIRDIĞINI ÖĞRENİN

Uzmanlar, sivrisineklerin nasıl yiyecek bulduklarını daha iyi anlamak için bir araştırma yürütüyor. Erkek sivrisinekler şeker elde etmek için çiçeklerden nektar içerken, dişi sivrisinekler yumurtlamaya yardımcı olmak için kan içer. Sivrisinekler kanlarını içmek için bir insanın yerini tespit etmekte son derece başarılıdır. Gözleri, görüşleri, burunları, onlarla ilgili her şey bizi bulmaya ve ısırmaya yönelik.

Araştırmalar, dişi sivrisineklerin insanları, insanların ciltlerinden ve terlerinden yaydıkları kimyasallar ve nefes aldıklarında çıkardıkları karbondioksit gazı gibi koku ipuçlarını takip ederek bulduklarını ortaya koydu. Sivrisineklerin belirli renklere de ilgi duyduklarını, kırmızı ve siyahı sevdiklerini belirtiliyor. Bunun dışında sivrisineklerin beyaz ve yeşil renkten hoşlanmama eğiliminde olduğu da ortaya koyuldu.

Uzmanlara göre, sivrisineklerin üç farklı şeker kaynağını tespit eder ve bu kaynaklardan biri meyveler. Araştırmacılar, sivrisineklerin çekildiği kokuyu yaratmaya çalışıyor. Eğer sivrisinekler bu parfümden etkilenirse, araştırmacılar böcekleri öldürebilecek bir toksinle onu bağlayabilir.