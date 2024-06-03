Sinekleri anında uzaklaştıran 3 bitki: Bu doğal yöntemler ile yaz aylarında rahat edin...

Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:07

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:07

Piyasada bulunan birçok kimyasal madde sinekleri kovmak için idealdir ancak yaşam alanlarımızın tam ortasına bu kimyasal maddeleri sıkmak çoğu zaman tartışmalıdır. Neyse ki, sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolları da vardır. Sadece sivrisineklerin hangi kokulara gelmediğini ve bu kokuları duyduklarında ortamı nasıl hızla terk edeceklerini bilmek yeterlidir. Peki, bu aylarda sineklerden korunup rahat etmenizi sağlayacak yöntemler nelerdir? İşte sinekleri anında uzaklaştıran 3 bitki...

SİNEKLERİ ANINDA UZAKLAŞTIRAN 3 BİTKİ

1. Papatya:

Papatya çayı da sinekler üzerinde oldukça etkili bitkilerdendir. Yaklaşık 200 gram papatyayı 1 litre suyun içine atın ve kaynatın. Kaynayan suyu bir fısfıslı şişeye boşaltarak vücudunuza sıkın. Bu doğal yöntem, sinekleri uzak tutmada oldukça etkili olacaktır.

2. Sarımsak:

Sinekleri sarımsakla kovmak istiyorsanız 2 avuç sarımsak, bebek şampuanı ve 1 litre suya ihtiyacınız var. Önce sarımsakları suyun içinde kaynatın, ardından bu suyu bebek şampuanıyla karıştırın. Elde ettiğiniz karışım bir losyon kıvamında olacaktır. Bu losyonu vücudunuza sürün. Endişelenmeyin, sarımsak vücudunuzda kalıcı bir koku bırakmaz.

3. Okaliptus:

Okaliptusun sinek kovucu özelliğinden faydalanmak için ilk olarak yaklaşık 1 litre sıcak suyun içinde 250 gram okaliptus yaprağını kaynatın. Kaynattığınız suyu kapı ve pencere girişlerine dökebilir veya fısfıslı bir şişeye koyarak belirli aralıklarla evinize sıkabilirsiniz. Bu doğal yöntem, sinekleri uzak tutmada etkili olacaktır.