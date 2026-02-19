Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.02.2026 12:22:00
Kolajen üretimini artırıyor, yaşlanma belirtilerini azaltıyor: Cilt görünümünü gençleştiren bakım rutini rehberi

Cilt yaşlanması kaçınılmaz olabilir ancak doğru bakım rutini ile daha genç, parlak ve sıkı bir görünüm mümkün. İşte, kolajen üretimini artırarak cilt görünümünü gençleştiren bakım rutini rehberi...

Zamanla birlikte ciltte elastikiyet kaybı, ince çizgiler, mat görünüm ve leke oluşumu görülebilir. Ancak bu süreci yavaşlatmak ve cilt görünümünü daha genç bir hale getirmek doğru ürün seçimi ve düzenli bakım ile mümkündür. Peki, uygulayacağınız hangi adımlar yaşlanma belirtilerini azaltaya yardımcı oluyor? İşte, kolajen üretimini artırarak cilt görünümünü gençleştiren bakım rutini rehberi...

Image

CİLT NEDEN YAŞLANIR?

Cilt yaşlanmasının başlıca nedenleri şunlardır:

  • Kolajen ve elastin üretiminin azalması
  • Güneş ışınlarına maruz kalma
  • Hava kirliliği
  • Yetersiz nemlendirme
  • Düzensiz cilt bakımı
  • Stres ve uyku eksikliği

Bu faktörler zamanla cilt bariyerini zayıflatır ve yaşlanma belirtilerini hızlandırır.

Image

CİLT GÖRÜNÜMÜNÜ GENÇLEŞTİREN BAKIM RUTİNİ 

1. Nazik ve düzenli temizlik

Cilt bakımının temelidir. Sabah ve akşam cildi kirden, makyajdan ve fazla yağdan arındırmak gerekir. Sert temizleyiciler yerine cilt tipine uygun ürünler tercih edilmelidir.

2. Antioksidan serum kullanımı

C vitamini gibi antioksidan içerikler:

  • Cilt tonunu eşitler
  • Aydınlık kazandırır
  • Serbest radikallere karşı koruma sağlar

Sabah rutininde tercih edilmesi önerilir.

3. Retinol ve hücre yenileyici içerikler

Retinol:

  • İnce çizgilerin görünümünü azaltabilir
  • Kolajen üretimini destekler
  • Cilt dokusunu pürüzsüzleştirir

Gece rutininde düşük dozla başlanmalıdır.

4. Yoğun nemlendirme

Nem kaybı, yaşlı görünümün en büyük nedenlerinden biridir. Hyaluronik asit içeren nemlendiriciler cilde dolgunluk sağlar.

Image

5. Göz çevresi bakımı

Göz çevresi daha hassastır ve ilk yaşlanma belirtileri burada görülür. Düzenli göz kremi kullanımı önemlidir.

6. Güneş koruyucu kullanımı

SPF içeren ürünler:

  • Leke oluşumunu önler
  • Kolajen kaybını yavaşlatır
  • Foto yaşlanmayı azaltır

Gündüz mutlaka kullanılmalıdır.

7. Haftalık destek bakımlar

  • Kimyasal peeling
  • Nem maskesi
  • Kolajen destekli maskeler
  • Haftada 1-2 kez uygulanabilir.
  • Genç Görünen Bir Cilt İçin Ek Öneriler
  • Bol su tüketin
  • Şeker tüketimini azaltın
  • Düzenli uyuyun
  • Sigara kullanımından kaçının
  • Antioksidan açısından zengin beslenin

CİLT GENÇLEŞTİRME RUTİNİ NE KADAR SÜREDE ETKİ GÖSTERİR?

  • Düzenli uygulandığında 4–8 hafta içinde cilt dokusunda gözle görülür iyileşmeler fark edilebilir. Ancak kalıcı sonuçlar için sabır ve süreklilik şarttır.
