'Koltuk altı terlemesi özgüveni etkiliyor'
Yaz mevsiminin gelmesiyle aşırı terleme şikayeti olanlar için sıkıntılı günlerin başladığını hatırlatan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, kişinin yalnızca sosyal yaşamını değil, özgüvenini de olumsuz etkileyen bu sorunun ‘botoks’ uygulamasıyla tedavi edilebildiğini söyledi.
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte aşırı terleme problemi olanların şikayetleri de arttı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, özellikle koltuk altı terlemesinin kişiyi zor durumda bırakabildiğini belirtti.
Aydoğdu, “Koltuk altı, ter bezlerinin yoğun olarak çalıştığı bir bölge. Aşırı terleme sorunu, hem görünüm hem de koku bakımından rahatsızlık verici olabiliyor. Bu sorun kişinin yalnızca sosyal yaşamını değil, psikolojisini de olumsuz etkileyebiliyor, özgüvenini kaybetmesine yol açabiliyor" dedi.
BOTOKS İLE ETKİLİ SONUÇ
Koltuk altı terleme sorununun çok basit bir yöntemle çözülebileceğini dile getiren Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, aşırı terden şikayetçi olanlara botoks uygulamasını önerdi. Aydoğdu, “Aşırı terleme tedavisinde botoks ile oldukça verimli ve etkili sonuçlar elde ediyoruz” dedi.
Botoksun aktif olarak çalışan ter bezlerine uygulandığını söyleyen Dr. Aydoğdu, “Botoks bu ter bezlerinin aktivitesini azaltıyor. Böylece aşırı terleme sorunu ortadan kalkıyor" diye konuştu.
''AVUÇ İÇLERİNE UYGULANABİLİYOR''
Botoksun minik uçlu botoks enjektörü ile koltuk altına enjekte edildiğini anlatan Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, uygulamanın etkisinin 1 yıla yakın sürdüğünü belirterek, ''Koltuk altı botoks uygulaması, konforlu bir işlem. Hasta uygulamanın hemen ardından günlük yaşamına dönebiliyor, sonrasında bir kez kontrole gelmesi yeterli oluyor. 1 yıla yakın süre terleme konusunda şikâyeti olmuyor. Botoks, koltuk altı ter bezlerinin yanı sıra avuç içleri, ayak altları gibi ter bezlerinin çok çalıştığı bölgelere de güvenle uygulanabiliyor'' diye konuştu.
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