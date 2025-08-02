KOM 2025 plaj koleksiyonu: Denizden gelen zarafet

Doğallıkla bütünleşen renk paleti, yelken beyazı, okyanus laciverti ve gün batımından ilham alan sıcak tonlarla şekilleniyor. Hafiflik hissi veren kumaşlar ve bedeni saran zarif formlar, gün boyu konfor ve stilin bir arada mümkün olduğunu kanıtlıyor.

Koleksiyonun her parçasında deniz esintisini hissettiren zarif dokunuşlar öne çıkıyor. Işıltılı ama asla abartıya kaçmayan detaylar, Kom kadınının doğal şıklığını vurgularken; yalın siluetler ve hafif dokular, sadeliğin içindeki gücü ortaya koyuyor. Güneşin altında hafifçe parlayan kumaşlar ve rüzgârla dans eden kesimler, yaz mevsiminin ruhunu sofistike bir zarafetle buluşturuyor.

Kom’un sürdürülebilir moda anlayışı bu koleksiyonda da kendini gösteriyor. Çevre dostu kumaşlar ve etik üretim süreçleriyle hazırlanan parçalar, doğaya saygılı bir şıklık sunuyor.

Kom 2025, plaj stilini tekneden sahile uzanan bir zarafet yolculuğuna dönüştürüyor. Sade ama etkileyici, doğal ama güçlü… Bu yaz, Kom kadını denizin zarafetiyle ışıldıyor.